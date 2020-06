Affaire Fillon : suspense autour du rendu du jugement ce lundi

La présidente de la 32e chambre correctionnelle de Paris, Nathalie Gavarino, dira d'abord si elle accepte ou non de rouvrir les débats, comme le réclament les conseils de François Fillon, de son épouse Penelope et de Marc Joulaud, l'ancien suppléant du député Fillon dans la Sarthe.

La défense, qui dénonce depuis trois ans une enquête "à charge" menée en pleine campagne présidentielle, espère que le tribunal attendra l'avis du CSM et la fin de la commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance de la justice, devant laquelle s'exprimait Eliane Houlette, pour en discuter et statuer. Si la présidente accepte, cela pourrait reporter le jugement de plusieurs mois. Si elle refuse, elle rendra sa décision dans la foulée.

La défense espère rebondir sur de récentes déclarations d'Eliane Houlette, ancienne patronne du PNF, qui a fait état de "pressions" procédurales de son autorité de tutelle, le parquet général, pendant cette enquête sensible. Une déclaration dont l'intéressée avait regretté qu'elle soit déformée, ses remarques ne remettant pas en cause le fond de l'affaire.

Le 10 mars, le PNF avait dénoncé le "profond sentiment d'impunité" de celui qui avait "fait de la probité une marque de fabrique" et requis contre lui cinq ans de prison, dont deux ferme, 375.000 euros d'amende et dix ans d'inéligibilité. Une peine non aménageable. Trois ans avec sursis et 375.000 euros d'amende ont été requis contre son épouse. Et deux ans avec sursis et 20.000 euros d'amende contre M. Joulaud, maire sortant de Sablé-sur-Sarthe.