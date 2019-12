Affaire Fiona : Cécile Bourgeon a recours à un hypnotiseur pour retrouver le corps de sa fille

Retrouvera-t-on un jour le corps de la petite Fiona ? Alors que le quatrième procès de Cécile Bourgeon, la mère de l'enfant morte en 2013 après avoir été battue, et de son ex-compagnon Berkane Makhlouf doit se tenir en mai prochain, le mystère demeure sur l'endroit où la dépouille de la fillette de cinq ans a été dissimulée. Bien que le couple a toujours expliqué l'avoir enterrée dans une forêt près du lac d'Aydat, les recherches menées n'ont jamais permis de retrouver les restes de Fiona.

Plus de six ans après cette disparition, la mère de la petite martyre de Clermont-Ferrand, enceinte de son quatrième enfant et qui vient d'épouser son nouveau compagnon selon L'Indépendant, fait son possible pour se souvenir où est caché le corps. Ainsi, "Cécile Bourgeon a, de sa propre initiative, pris contact avec un hypnotiseur. Elle a déjà effectué trois ou quatre séances avec lui dont un entretien", expliquent au Parisien Mes Gilles-Jean et Renaud Portejoie, ses avocats historiques. "Ce recours à un hypnotiseur est une bonne chose. Nous restons convaincus que Cécile Bourgeon est sincère quand elle affirme ne plus se rappeler où le corps de sa fille est inhumé. Depuis, elle a toujours souhaité donner une sépulture décente à sa fille."