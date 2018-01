Affaire Fiona : un troisième procès sous haute tension

"Le renvoi, c'était une mascarade, on était au théâtre. On ne parle plus des faits, on n'est plus là pour l'assassinat de ma fille mais pour voir des avocats se tirer dans les pattes", a commenté à l’AFP Nicolas Chafoulais, qui aurait aimé que le procès soit "dépaysé". Maintenant, il faut que la justice prouve qu'elle est compétente. Il va falloir recentrer le procès sur les faits". Les avocats de Cécile Bourgeon estiment que les conditions sont de nouveau réunies pour que "la justice passe sereinement". "On n'avait aucun intérêt procédural pour ce renvoi, d'ailleurs, on n'a pas fait de demande de remise en liberté (pour Cécile Bourgeon, ndlr), a indiqué Me Portejoie. Mais on a estimé qu'on était déconsidéré auprès des jurés (en octobre après l’incident, ndlr). Aujourd'hui (…) nous n'avons aucune agressivité et nous espérons que les uns et les autres soient dans ce même état d'esprit."