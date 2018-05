Affaire Fiona : Cécile Bourgeon veut se faire hypnotiser pour localiser le corps de sa fille

"Pour le corps de Fiona, j’ai réfléchi, il n'y a qu'une solution : un hypnotiseur", a-t-elle ainsi dit à l’un de ses avocats, fin mars. "Notre cliente souhaite simplement apporter une sépulture décente à sa fille. On ne peut la suspecter d’être dans une démarche utilitaire. Si on retrouve le corps, cela n’aura pas d’incidence sur le verdict", indiquent Mes Gilles-Jean et Renaud Portejoie au journal. Cette demande n’est pas nouvelle. En 2013, Cécile Bourgeon, alors en détention provisoire, avait déjà demandé au juge d’instruction d’y recourir.





Mais en France, un témoignage obtenu sous hypnose n’a aucune valeur. Le journal rappelle en effet qu’un arrêt de la cour de cassation de 2001 a annulé la mise en examen d’un homme entendu comme témoin du meurtre de sa femme. "N’ayant rien à se reprocher, et un peu naïvement, il avait accepté la proposition des gendarmes. La séance a fait remonter tout une problématique personnelle sur la base de laquelle mon client a ensuite été interrogé en garde à vue, où il s’est mis à parler à la troisième personne", a relaté son avocat Me Philippe Expert. Un "état de transe" et des "aveux dévoyés" qui lui ont valu de passer un an en prison. Un non-lieu a été prononcé en 2017 .





Mais dans le cas de Cécile Bourgeon, l’hypnose ne porterait pas sur une reconnaissance des faits mais sur sa mémoire qui, selon elle, lui fait défaut lorsqu’elle tente de se souvenir du lieu de sépulture. Un praticien aurait donné son accord. L’administration pénitentiaire n’a de son côté pas encore donné le sien.