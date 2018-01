Affaire Fiona : la mère et le beau-père de nouveau devant la justice

Troisième procès dans l'affaire Fiona. La mère de la victime et son ancien compagnon sont jugés en appel à partir de ce lundi devant la cour d'assises de Haute-Loire, pour les violences ayant entraîné la mort de la fillette dont le corps n'a jamais été retrouvé. En 2016, ils avaient été condamnés respectivement à cinq ans et vingt ans de prison.



