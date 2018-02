Affaire Fiona : vers un nouveau procès en raison d'une histoire d'apéritif ?

Interrogé ce dimanche par France Info, Renaud Portejoie affirme quoi qu'il en soit que "l'impartialité du président est remise en cause". Avant de préciser : "Ma cliente ne peut pas s'empêcher de faire une relation. Je ne vais pas aussi loin". En raison de cet apéritif et d'un certain nombre d'incidents qui ont émaillé le procès, Renaud Portejoie ajoute qu'un pouvoi en cassation est la prochaine étape : "Nous avons confiance en la Cour de cassation pour casser cette décision qui nous paraît hasardeuse et imprudente et faire en sorte qu'une nouvelle décision soit rendue dans quelques mois".





Techniquement, le dépôt d'un pourvoi ce lundi devrait être suivi de l'ouverture d'un délai de quatre mois durant lequel les conseillers de Cécile Bourgeon doivent exposer leurs griefs par écrit. Puis les avocats de la partie adverse auront deux mois pour y répondre. Si elle estime que le verdict est irrégulier, la Cour de cassation pourra casser la décision et demander un renvoi devant une cour d'appel.