Affaire Geneviève Legay: la Chancellerie demande des explications au procureur de Nice

La Chancellerie souhaite tout savoir sur les circonstances de cet événement et ses suites... et vite. Ainsi, trois semaines après les faits, le ministère de la Justice exige des explications de la part du procureur de Nice mis en cause dans sa gestion controversée de l'affaire de la militante Geneviève Legay, blessée fin mars lors d'une manifestation des Gilets Jaunes.





La direction des services judiciaires du ministère "a saisi officiellement (vendredi) soir le procureur général d'Aix-en-Provence afin de convoquer le procureur de Nice" Jean-Michel Prêtre pour qu'il s'explique sur "un certain nombre de faits et notamment l'affaire Geneviève Legay", a préciséla Chancellerie qui confirmait une information de Mediapart.





Selon la Chancellerie, "un retour rapide est attendu" au terme de la convocation du procureur de Nice, placé sous l'autorité hiérarchique du procureur général Robert Gelli.