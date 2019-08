Affaire Grégory : des "appels téléphoniques malveillants" passés au couple Jacob

Dans l'un des enregistrements publiés sur le site de l'Est Républicain (les messages ayant été enregistrés sur le répondeur des plaignants), on entend une voix rauque prononcer : "Marcel Jacob, c'est toi qui renseignais le corbeau, ton frère René Jacob, avec tes jumelles, qui surveillais tout ce qu'il se passait chez ta soeur Monique Jacob et Albert Villemin (les grands-parents de Grégory, ndlr) ? C'est toi qui renseignais le corbeau ? On passera te voir. Salut".





Pour Stéphane Giuranna, avocat de Marcel Jacob interrogé par l'AFP, cette voix correspond étrangement à celle du "corbeau", qui avait harcelé des membres de la famille Villemin durant plusieurs années. "Marcel Jacob, mon client, et son épouse, dont les intérêts sont défendus par Mes Berna et Bouthier, nous ont informés de ces appels particulièrement inquiétants qui font référence à des éléments de la procédure", a déclaré l'avocat, qui a demandé à ce que les époux Jacob bénéficient d'une protection policière. Le procureur de la République d'Epinal a d'ores et déjà prévu de s'exprimer plus en détails sur l'enquête lors d'un point à la presse lundi 2 septembre.