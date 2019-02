Affaire Grégory : la garde à vue de 1984 de Murielle Bolle va-t-elle définitivement disparaître du dossier judiciaire ?

Or, le Conseil constitutionnel a récemment donné raison à Murielle Bolle en frappant d’inconstitutionnalité sa garde à vue. Ses droits fondamentaux de mineure n'avaient pas été respectés à l’époque.





La cour de cassation confirmera t-elle cette décision ? C'est tout l'espoir de la mère de famille qui, à 49 ans, veut définitivement tourner la page et oublier cette garde à vue qui, aujourd'hui encore, est jugée cruciale par certains dans l'enquête. Dans l'hypothèse où les hauts magistrats suivraient effectivement le Conseil Constitutionnel, les procès verbaux de 1984 n'auraient plus aucune valeur juridique. Une telle hypothèse affaiblirait de fait encore un peu plus l'une des plus célèbres enquêtes criminelles françaises frappée dés le départ par d'innombrables errements.