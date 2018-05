Affaire Grégory : la mise en examen des suspects a été annulée pour vice de forme

En juin 2017, les époux Jacob et Murielle Bolle, membres de la famille Villemin, avaient été mis en garde à vue, mis en examen et incarcérés. Ils étaient pour l'enlèvement, la séquestration et la mort du petit Grégory, dans la Vologne, il y a 33 ans. Mais leur mise en examen a été annulée ce 16 mai 2018 pour vice de forme.



