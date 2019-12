Affaire Grégory : la première garde à vue de Murielle Bolle en passe d'être annulée ?

Lors de l'entretien qu'elle avait accordé à TF1 le 3 novembre 2018, Murielle Bolle, désormais mère de famille et âgée de 50 ans, avait exprimé son souhait de définitivement tourner la page de l'affaire Grégory. Une décision de justice spectaculaire pourrait bientôt l'y aider. Ce mercredi, la cour d'appel de Paris examine la validité de sa garde à vue de 1984, qui pourrait être purement et simplement annulée, ce qui entraînerait l'annulation des procès-verbaux, éléments centraux de ce dossier tentaculaire.

Lors de cette première garde à vue, début novembre 1984, Murielle Bolle, alors âgée de 15 ans, avait dit aux enquêteurs que son beau-frère Bernard Laroche avait pris en voiture, sous ses yeux, Grégory Villemin, quatre ans, avant d'arrêter le véhicule quelques instants plus tard, de sortir avec le garçon et de revenir sans lui. L'enfant avait été retrouvé mort quinze jours plus tôt dans les eaux de la Vologne, pieds et mains attachés. Mais l'adolescente s'était ensuite rétractée en assurant avoir tenu ces propos sous la contrainte des gendarmes. Elle n'a, depuis, cessé de clamer l'innocence de Bernard Laroche, abattu par le père du "petit Grégory", Jean-Marie Villemin, en 1985.