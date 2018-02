Affaire Grégory : les avocats de Murielle Bolle espèrent faire annuler sa garde à vue de 1984

Les conditions de cette garde à vue fait en effet l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), qui doit être examiné par les magistrats de la chambre de l'instruction, qui rendra sa décision le 7 mars . "Notre objectif, à terme, est de la sortir par le haut. De démontrer qu'elle n'a rien à voir, ni de près, ni de loin" avec la mort de Grégory explique à l’AFP Me Christophe Ballorin, l'un de ses avocats.





Pour la justice qui soupçonne cette femme aujourd’hui âgée de 48 ans d’avoir participé à l’enlèvement, sa rétractation est le fruit des pressions et violences familiales qu’elle aurait subies à l'époque. Selon ses avocats, c'est au contraire sa garde à vue qui pose problème : "ses déclarations ne sont pas saines", poursuit Me Ballorin, qui rappelle notamment qu’elle n'avait pas été assistée par un avocat. La loi ne l'imposait pas à l'époque mais selon ses conseils, "ce n'était pas conforme à la Constitution". La requête en nullité de la mise en examen se base quant à elle sur "l'absence d'indices graves et concordants".