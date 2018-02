Affaire Grégory : les avocats de Murielle Bolle veulent faire annuler sa garde à vue de 1984

Les conditions de cette garde à vue font l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), qui devrait être le point examiné par les magistrats de la chambre de l'instruction. La décision devrait être mise en délibéré. "Notre objectif, à terme, est de la sortir par le haut. De démontrer qu'elle n'a rien à voir, ni de près, ni de loin" avec la mort de Grégory explique à l’AFP Me Christophe Ballorin, l'un de ses avocats.





Pour la justice qui soupçonne cette femme aujourd’hui âgée de 48 ans d’avoir participé à l’enlèvement, sa rétractation est le fruit des pressions et violences familiales qu’elle aurait subies à l'époque. Selon ses avocats, c'est au contraire sa garde à vue qui pose problème : "ses déclarations ne sont pas saines", poursuit Me Ballorin, qui rappelle notamment qu’elle n'avait pas été assistée par un avocat. La loi ne l'imposait pas à l'époque mais selon ses conseils, "ce n'était pas conforme à la Constitution". La requête en nullité de la mise en examen se base quant à elle sur "l'absence d'indices graves et concordants".