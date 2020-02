Affaire Griveaux : ce qu’a dit Alexandra de Taddeo au cours de sa garde à vue

Tous ceux qui l’ont croisée décrivent une femme calme et posée, mais qui semblait totalement dépassée par la tournure prise par les événements. Alexandra de Taddeo l’a promis aux policiers : elle jouera cartes sur table, et répondra à toutes leurs questions. Sans mentir.

Alexandra de Taddeo jure en effet n’avoir jamais eu la moindre stratégie en tête. Si elle a gardé ces vidéos sur son téléphone portable, c’était uniquement, explique-t-elle, dans le but d’assurer ses arrières et de conserver une preuve en cas de révélations dans la presse sur leur relation 2.0. "Sa version est pour le moment invérifiable, souffle un policier. Il faudra des confrontations et surtout attendre l’analyse de sa téléphonie pour savoir si elle dit vrai".

L’étudiante a soumis deux hypothèses sur procès-verbal : l’artiste auto-proclamé a pu utiliser la clef USB qu’elle possédait dans son appartement du XVIe arrondissement de la capitale et sur laquelle se trouvaient les images. Il a pu également se connecter à son ordinateur, dont elle lui avait donné les codes d’accès, et dont le disque dur contenait le fameux fichier.

Alexandra de Taddeo a expliqué, lors de son interrogatoire, de s’être en tout cas émue du procédé. Elle a confié avoir rapidement compris que Piotr Pavlenski comptait utiliser la vidéo dans le but précis, via le site internet, de s’attaquer à ce lieutenant du président Emmanuel Macron. La jeune femme jure ne pas l’avoir aidé et n’avoir joué aucun rôle actif dans la publication des images. Elle n’aurait jamais donné son feu vert à ce que le militant russe médiatise ce fichier. "Son discours est dur à suivre, reconnait un magistrat. D’un côté, elle dément avoir aidé Pavlenski. De l’autre, elle continue de le soutenir et trouve toujours que ce site internet est vertueux pour la société car il dénonce l'hypocrisie des hommes politiques, etc…"