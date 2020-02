Affaire Griveaux : en tant que réfugié politique, Piotr Pavlenski peut-il être expulsé de France ?

ASILE POLITIQUE - Piotr Pavlenski, a revendiqué la publication des vidéos intimes qu'il attribue à Benjamin Griveaux, désormais ex-candidat à la Mairie de Paris. Bruno Questel, député de l'Eure a réclamé que la France "foute dehors" cet homme qui avait obtenu l'asile politique. A quelle condition un réfugié politique est-il expulsable ? Eléments de réponse.

Piotr Pavlenski peut-il perdre son statut de réfugié politique et être expulsé de France ? C'est l'une des questions qui se pose après la publication des vidéos intimes à caractère sexuel attribuées à Benjamin Griveaux. La mise en ligne de ces vidéos a été très rapidement revendiquée et plutôt avec fierté : elle est l'oeuvre de Piotr Pavlenski, un "artiste" d'une trentaine d'années, opposant à Vladimir Poutine et réfugié en France. Piotr Pavlenski avait obtenu l'asile en France en mai 2017 après avoir fui la Russie pour, selon lui, échapper à "dix ans de camp", alors qu'il était sous la menace de poursuites pour "violences à caractère sexuel" sur une actrice du théâtre moscovite teatr.doc, selon les médias russes. Piotr Pavlenski conteste ces accusations.

"Il est réfugié politique et se comporte comme un salopard"

Pour lui, la publication des vidéos de Benjamin Griveaux est justifiée par l"hypocrisie" de l'ex-candidat LREM à la mairie, celui-ci ayant fait campagne en mettant en avant "les valeurs familiales traditionnelles". Un argument qualifié "d'imposture" par Richard Malka, l'avocat de Benjamin Griveaux. Et dans le camp du désormais ex-candidat, certains partisans de Benjamin Griveaux vont même plus loin comme Bruno Questel, député LaRem de l'Eure, qui réclame l'expulsion immédiate de Piotr Pavlenski. Il faudrait "qu'on foute ce mec dehors. Il est réfugié politique et se comporte comme un salopard", a-t-il ainsi affirmé sur LCP. Mais est-ce seulement possible d'expulser un réfugié politique ?

Selon les textes publiés sur le site de L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Piotr Pavlenski ne semble pas avoir beaucoup à craindre. Le retrait du statut de réfugié et l'expulsion sont encadrés par des modalités relativement strictes. Pour être reconduit à la frontière, le réfugié doit avoir “commis un crime contre la paix”, “un crime de guerre ou un crime contre l’humanité”. Le “crime grave de droit commun” est aussi une raison d'expulsion, tout comme le fait qu’il se soit rendu “coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies”.

Une décision extrêmement rare

Des décisions rares d'expulsions existent. notamment lorsque le réfugié est considéré comme une "menace grave pour la société ou la sûreté de l'Etat". En France, Pavlenski n'est pas poursuivi pour de tels faits mais pour "violences volontaires avec arme" survenus le 31 décembre dernier : raison pour laquelle, il a été arrêté ce samedi 15 février. Certes il n'en était pas à son premier fait d'armes : en octobre 2017, il avait incendié la façade d'une succursale de la Banque de France à Paris pour dénoncer sa présence sur la place de la Bastille, selon lui "historiquement honteux". Finalement condamné à trois ans de prison, dont un ferme, pour "destruction du bien d'autrui", il critique lors de ses onze mois passés en détention provisoire les conditions de vie dans les prisons françaises, où les détenus sont traités "comme des animaux". Comme sa compagne, il est désormais poursuivi pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" et "diffusion sans l'accord de la personne d'images à caractère sexuel". Des faits passibles de 60.000 euros d'amende et de deux ans de prison et qui font dire dans le JDD à Me Gonzalez, expert en droit des étrangers, que l'infraction concernant Benjamin Griveaux n'est "pas suffisante" pour lui retirer l'asile politique.

