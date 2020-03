Affaire Griveaux : Juan Branco exposé à des poursuites de la part du barreau pour avoir repris le dossier

Dans un communiqué, le barreau de Paris indiquait alors qu'il n'avait "pas été relevé de conflit d'intérêts avéré (...) pouvant être opposé à Juan Branco" mais que son "absence de distance" vis-à-vis des actions de son client et que "son absence de prudence lors de déclarations dans les médias l'exposaient à un risque de manquement aux principes essentiels, notamment d'indépendance et de prudence".

Mais jeudi, Piotr Pavlenski a annoncé que Juan Branco reprenait sa défense, au côté de Me Yassine Bouzrou. "Après avoir consulté l'avis du bâtonnier qui concluait à l'absence de conflit d'intérêt, seule raison qui doivent amener au déport et au dessaisissement d'un avocat (...) j'ai décidé d'accepter cette désignation et de le confirmer auprès de la juge d'instruction ainsi que de mon bâtonnier", avait expliqué Me Branco à des journalistes.

Juan Branco avait toujours nié "toute forme de complicité" avec l'artiste russe réfugié en France qui a publié des messages privés du candidat LaREM à la Mairie de Paris : "Mon travail en tant qu'avocat auprès de lui a été de m'assurer qu'il respectait le droit et qu'il ne prenait pas de risque inconsidéré. Insinuer sans le moindre fondement mon implication dans cette affaire est d'une indignité absolue."