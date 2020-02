Affaire Griveaux : l'avocate d'Alexandra de Taddeo assure que sa cliente "n'est pas à l'initiative" de la diffusion des images

Sa cliente "a envie de s'expliquer, de répondre". Invitée mardi soir sur le plateau de LCI, Me Noémie Saidi-Cottier, avocate d'Alexandra de Taddeo, a réagi suit à la mise en examen de sa cliente dans le cadre de l'enquête ouverte sur l'affaire Griveaux.

La compagne de l'artiste Piotr Pavlenski, mise en examen pour "atteinte à l’intimité de la vie privée" et "diffusion sans l’accord de la personne d’un enregistrement portant sur des paroles ou des images à caractère sexuel et obtenu avec son consentement", aurait selon son avocate coopéré avec la police au cours de sa garde à vue en donnant notamment les codes de son téléphone. Elle a néanmoins affirmé qu'elle n'était pas à l'origine de la diffusion des images intimes de l'ex-candidat LaREM à la mairie de Paris.

"Elle est contente d'être sortie, heureuse que Piotr Pavlenski rentre chez lui", a déclaré Me Noémie Saidi-Cottier. Questionnée quelques heures plus tôt Alexandra de Taddeo avait fait savoir qu'elle soutenait "bien sûr" son compagnon. "Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur elle, par exemple que c’était une espèce de Mata Hari envoyée par le Kremlin pour piéger des proches d’Emmanuel Macron [...] qu’elle aurait tendu un piège", soutient Me Noémie Saidi-Cottier. L'avocate explique par ailleurs que les vidéos, diffusées depuis sur Internet, sont datée, envoyées au printemps 2018. Elle ne connaît alors pas Piotr Paventski qu'elle ne rencontre qu'en décembre 2018 selon Me Noémie Saidi-Cottier : "elle n'a alors pas idée de ce qui va se passer".