Affaire Griveaux : le bâtonnier de Paris a demandé à Juan Branco de renoncer à défendre Piotr Pavlenski

Une "absence de distance" qui pose problème. Le bâtonnier de Paris, Olivier Cousi, a demandé à l'avocat Juan Branco de renoncer à la défense de Piotr Pavlenski, l’artiste et activiste russe qui a revendiqué la diffusion des vidéos intimes de l’ancien candidat à la mairie de Paris Benjamin Griveaux.

Si Olivier Cousi reconnaît qu'"il n’y a pas, en l’état du dossier, de conflit d’intérêts" entre Juan Branco et Piotr Pavlenski, le bâtonnier de Paris pointe en revanche, au micro de France inter ce matin, "un certain nombre de déclarations et de comportements dans la presse et les médias de l'avocat Juan Branco". Une attitude et des propos qui risqueraient selon le bâtonnier "d’altérer l’indépendance entre son client et lui-même."