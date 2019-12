Willy Bardon tente de se suicider à l'énoncé du verdict : il aurait avalé "un produit pesticide", notre journaliste raconte

C'est le geste désespéré d'un homme qui avait prévenu qu'il attenterait à ses jours s'il était reconnu coupable. Et qui est passé à l'acte. Condamné vendredi 6 décembre à 30 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de la Somme, pour l'enlèvement et la séquestration suivis de mort et le viol d'Élodie Kulik en 2002, Willy Bardon a tenté de mettre fin à ses jours dans le box des accusés du palais de justice d'Amiens. À l'énoncé du verdict, abattu et tremblant, l'homme de 45 ans a ingurgité "quelque chose" ressemblant à un cachet, puis de l'eau. "On ne sait pas quel est le produit qu'il a ingéré", ni "comment il a pu cacher ça" alors qu'il avait "été fouillé", avait d'abord déclaré le procureur de la République Alexandre de Bosschère, précisant que l'accusé avait confié à un "proche" son intention de se suicider en cas de condamnation. Ce samedi, ce même procureur indique que le produit absorbé pourrait être un "produit pesticide". Au lendemain de cet acte rarissime dans une tribunal, Willy Bardon était, lui, "toujours en réanimation" mais dans un "état stabilisé".

Présent dans la salle d'audience, pour couvrir le procès, Thibault Malandrin, journaliste à LCI, était assis à quelques mètres de l'accusé. Il l'a vu avaler "une gélule" dans les minutes qui ont suivi le verdict. Une scène terrible qu'il nous raconte dans le détail. "Il est 19h30, Willy Bardon vient de rejoindre le box des accusés. Il est seul dans ce box, les policiers sont situés à l'extérieur. La présidente répond aux différentes questions sur sa culpabilité. Il est répondu "oui" à chacune d'entre elles, exceptée celle sur le meurtre. Puis vient le temps de la peine : 30 ans de réclusion criminelle", précise le reporter.