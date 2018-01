Affaire Lactalis : une première plainte déposée par les parents d'un petit garçon contre l’État

L'Etat est-il en partie responsable dans l'affaire Lactalis ? Insatisfaits de l'enquête en cours du parquet de Paris, les parents d'un jeune garçon ayant consommé du lait infantile contaminé aux salmonelles ont porté plainte ce mercredi. Ils réclament la désignation d'un juge d'instruction, aggravant ainsi les accusations contre Lactalis et des services de l'Etat.





"Je souhaite que plusieurs magistrats instructeurs spécialisés soient saisis, car la mise en cause de l'Etat dans cette affaire requiert l'intervention de magistrats indépendants", a expliqué à l'AFP Me Yassine Bouzrou, l'avocat des parents. Ceux-ci ont déposé plainte mercredi auprès du tribunal de grande instance de Paris, désignant Lactalis comme "auteur principal" de l’infraction. Mais, et c'est une première dans cette affaire, la plainte vise également deux services de l'Etat : la direction générale de l’alimentation et la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDSCPP) de la Mayenne, pour complicité.