Affaire Laetitia Avia : les ex-collaborateurs de la députée vont porter plainte, elle aussi

Dans l'article, la députée est accusée de moqueries sur le physique, la tenue vestimentaire de militantes ou d'une élue et d'humiliations, harcèlements et abus de pouvoir sur ses collaborateurs. Sont également évoqués des propos sexistes, racistes ou homophobes dans ses échanges avec son équipe.

Avocate et militante de la première heure du parti macroniste, Laetitia Avia est à l'origine de la loi contre les contenus haineux sur Internet adoptée le 13 mai. Mais les témoignages anonymisés de cinq de ses ex-assistants parlementaires recueillis par Mediapart ont semé le trouble sur d'éventuelles contradictions entre le discours public de l'élue contre les discriminations et ses pratiques au travail.

"S'agissant des faits dont Libération puis Mediapart se sont récemment fait l'écho, d'anciens assistants parlementaires de Madame Laetitia Avia, députée LREM, m'ont confié la défense de leurs intérêts, écrit Me Sobel dans un communiqué. Ils m'ont notamment chargée de déposer plainte auprès du procureur de la République de Paris du chef de 'harcèlement moral'".

Plusieurs plaintes devraient très vite arriver sur le bureau du procureur. Plusieurs anciens collaborateurs de Laetitia Avia, qui ont dénoncé dans Mediapart des humiliations à connotation homophobe et raciste à répétition dans leur travail, préparent une plainte pour "harcèlement moral" contre la députée LREM, a annoncé lundi 18 mai leur avocate, Me Maud Sobel.

La députée a annoncé qu'elle allait porter plainte en diffamation contre Mediapart, parlant "d'accusations mensongères" et de "manipulation". "Certains (des collaborateurs) sont partis, aucun ne s'est jamais plaint de harcèlement. Presque tous m'ont sollicitée après leur départ, pour me demander des conseils, des recommandations, ou simplement me donner de leurs nouvelles – bien loin du tableau mensonger dépeint par l'article de Mediapart", avait-elle réagi sur Twitter après la parution de ces témoignages.

Au début du confinement, le même journaliste avait, dans un article publié par Libération, écrit que la députée avait "remué ciel et terre pour faire revenir dans la capitale une de ses collaboratrices, malade et en vacances".

La présidence de l'Assemblée nationale et celle du groupe parlementaire La République en marche ont été avisées de l'affaire. La cellule anti-harcèlement lancée en février a également été saisie ainsi que la déontologue.

Laetitia Avia a pris la parole ce lundi soir devant le bureau exécutif de LREM, dont elle est membre. Une réunion lors de laquelle elle a de nouveau dénoncé un "article calomnieux écrit par un journaliste qui s’acharne", confirmant qu'elle allait déposer plainte. "Il n’y a rien de raciste et d’homophobe en moi : on attaque mon honneur et mes valeurs", a-t-elle souligné. "Toute personne qui a travaillé avec moi sait que j’aime valoriser le travail de mes collaborateurs."