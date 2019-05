Affaire Lambert : un ultime recours des parents contre l'arrêt des soins

Nouveau rebondissement dans le combat judiciaire qui a duré plus de six ans. Alors que les traitements de Vincent Lambert au CHU de Reims ont été interrompus, ses parents ont déposé un dernier recours devant la justice. Opposés aux décisions des médecins, déjà jugées conformes à la loi française, ces derniers refusent de baisser les bras. Selon notre journaliste, Caroline Bayle, il y a peu de doutes quant à l'issue de cette requête.



