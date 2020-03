Affaire Le Scouarnec : de l'hôpital aux assises, l'itinéraire du chirurgien accusé de pédophilie

Sans le témoignage de cette enfant de 6 ans, aurait-il mis fin à actes ? Le 25 avril 2017, cette petite fille se rend avec sa maman à la gendarmerie de Jonzac, en Charente-Maritime. Aux enquêteurs, elle raconte que le voisin lui a montré ses fesses et son sexe, qu’il lui a demandé d’enlever sa culotte puis qu’ensuite, il s’est masturbé en sa présence. Quelques jours plus tard, elle livre d'autres détails et ajoute que l’homme a introduit un de ses doigt dans son vagin et lui a demandé de caresser ce membre qu’elle décrit alors, avec ses mots d’enfant, comme étant "dur comme un saucisson". Sans le savoir, l’enfant vient peut-être de dénoncer celui qui pourrait devenir, s'il est condamné, le plus grand pédophile de l’histoire française.

Le 2 mai 2017, Joël Le Scouarnec est interpellé à son domicile de Jonzac. Chirurgien digestif dans l’hôpital de la ville, le médecin est alors âgé de 66 ans. En garde à vue, il admet l’exhibition, reconnait un doigt dans la bouche de l’enfant, admet son attirance pour les mineurs et évoque une condamnation en 2005 pour détention d’images pédopornographiques. Rien d'autre. Au cours de la perquisition, pourtant, les enquêteurs retrouvent de multiples indices : poupées, perruques, godemichés, deux répertoires informatiques, "Vulvettes" et "Quéquettes", répertoriant les noms de 250 fillettes et garçons entre 1984 et 2006 associés à des descriptions d’agressions présumées, et les nombreux carnets rédigés à la main par le docteur et aux titres sans équivoque ("mes lettres pédophiles", "petite fille précoce"…). A l’intérieur, des dizaines de récits à caractère sexuel, mentionnant parfois des noms, et dont les protagonistes sont des enfants, parfois des proches, des patients.

Pour le premier volet de la désormais tristement célèbre "affaire Le Scouarnec", le chirurgien est donc jugé à partir de ce vendredi devant les assises de la Charente-Maritime, sans doute à huis clos, pour agressions sexuelles et viols sur des mineures. Elles concernent des agissements commis sur quatre enfants: la fillette de 6 ans, en 2017, ses deux nièces et une ancienne patiente.

Il sera jugé à nouveau dans quelques années, pour d’autres faits qui auraient été commis pendant plus de 30 ans à l’encontre de mineurs que le médecin était censé soigner dans différents hôpitaux de France. Plus de 250 plaintes ont d’ores et déjà été déposées et la justice a recensé à ce jour plus de 350 victimes potentielles… LCI revient sur le parcours de cet homme, dont les agissements, après plusieurs alertes, auraient pu âtre stoppés depuis bien longtemps.