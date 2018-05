Affaire Lelandais : la colère des familles des disparus du Fort de Tamié face au silence de la justice

Les familles des "disparus du Fort de Tamié" sont en colère. Elles dénoncent le silence et la lenteur de la justice pour vérifier la piste Nordahl Lelandais.





Jean-Christophe Morin et Ahmed Hamadou avaient disparu à un an d’intervalle au même endroit. Le premier âgé de 23 ans avait participé à un festival électro organisé au fort de Tamié près d’Alberville en Savoie. Mais depuis ce 10 septembre 2011, ses proches n’ont plus aucune nouvelle. Les gendarmes n’ont retrouvé que son sac à dos. Au même endroit, en septembre 2012, après le même évènement, Ahmed Hamadou, 45 ans, se volatilisait également.





Les proches estiment que les deux hommes auraient pu croiser la route de Nordahl Lelandais qui vit dans la région et grand amateur de ce type de festival. En mars, ils ont décidé de porter plainte "pour enlèvement et séquestration" avec constitution de parties civiles. "Depuis maintenant quatre mois, la justice ne nous répond pas. La seule chose qu’elle a faite, c’est de demander les bulletins d’imposition de nos clients (pour déposer une caution)", déplore auprès de LCI leur avocat Didier Seban.