"Fier" de le défendre, l'avocat de Nordahl Lelandais déplore qu'on traite son client de "serial killer"

En marge de l'affaire Maëlys, Nordahl Lelandais a également été mis en examen en décembre dernier pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer, en Savoie, en avril 2017. "Je tiens à le dire, je suis fier d'assister un homme qui a été traîné dans la boue et que l'on traite de serial killer sans l'ombre d'un commencement de preuve. Et je n'oublie pas qu'il y a un autre dossier et de cela aussi il devra s'expliquer", a insisté l'avocat. "Nordahl Lelandais est un homme qui fait partie de notre communauté des humains et c'est le rôle d'un avocat d'être à ses côtés."