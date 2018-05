Affaire Maëlys : le bras de fer des associations avec les juges pour accéder au dossier d’enquête

Une critique directement adressée à Me Marie Grimaud : " Il y a eu des fuites dans la presse dès le début de l’instruction. Et je n’avais pas accès au dossier !", rappelle l’avocate qui affirme avoir reçu, via l’association, un certain nombre de courriers qu’elle souhaiterait pouvoir verser au dossier. "Certains sont anonymes, d’autres pas. Certains apportent des précisions sur le parcours de Nordahl Lelandais, ils pourraient aider d’autres dossiers de disparitions non résolues ", poursuit-elle.

Elle a porté connaissance aux juges de l’existence de ces courriers et réclame une audition de sa cliente, la responsable de l’association. "Le juge ne veut pas l’entendre car il serait obligé ensuite de nous laisser accéder au dossier. Mon expérience me fait dire qu’il faut fermer toutes les portes avant la comparution devant une cour d’assises. La moindre brèche peut être forcée par la défense et conduire à un acquittement."