Affaire Maëlys : Nordahl Lelandais a reconnu des tendances pédophiles

Selon l'hedomadaire, ses aveux sont intervenus vendredi alors qu'il venait d'être mis en examen pour agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans et captation d'une vidéo pédopornographique. L'ex-maître chien était en effet interrogé au sujet d'une vidéo trouvée en sa possession montrant des attouchements sur sa petite-cousine et filleule âgée de 4 ans au moment des faits, a indiqué à l'AFP l'avocate des parents de la fillette, Me Caroline Rémond. Sur cette vidéo, on voit "une main se livrer à des attouchements sexuels sur une fillette. Nordahl Lelandais est parfaitement identifiable", a déclaré l'avocate, précisant qu'il "n'y a pas de pénétration digitale.





En juillet dernier, l'ancien militaire avait déjà été mis en examen pour les mêmes infractions, liées à une autre vidéo, montrant l'agression d'une autre petite-cousine, âgée de six ans, dans son sommeil. Les images auraient été tournées une semaine avant le meurtre de la petite Maëlys, que Lelandais a également avoué.





Les parents des deux enfants "sont dévastés, triplement traumatisés. Avant les agressions, aucun signal ne les avaient alertés chez Lelandais, un familier, choisi comme parrain de la fillette la plus jeune, et ils s'inquiètent : "Au vu de ces nouveaux éléments et de ces aveux, nous pensons que le profil de Nordahl Lelandais penche vers celui d’un prédateur sexuel plutôt que d’un tueur en série ? Notre crainte, c’est qu’il y ait d’autres victimes", confie à LCI, Caroline Rémond, l'avocate des familles des petites cousines de Lelandais.