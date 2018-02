Qui est Alain Jakubowicz, l'homme qui a poussé Nordahl Lelandais aux aveux ?

Ce "juif sans Dieu", comme il a l’habitude de se décrire, est un fervent opposant au racisme et à l’antisémitisme. Depuis 1986, il est membre exécutif de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme plus connu sous le nom de LICRA. Il en prendra la présidence du 31 janvier 2010 à octobre 2017.





Pendant cette période à la tête de la LICRA, Me Alain Jakubowicz va provoquer un certain nombre de polémiques. En novembre 2016, il avait suscité un débat très vif sur Twitter, en appelant à "reprendre le combat contre cette imposture qu'est le concept d'islamophobie".