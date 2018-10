Affaire Marie Laguerre : l'impossible procès du "harcèlement de rue" ?

Après que sa cliente a brièvement exposé sa version des faits à la barre, l’avocate entame sa plaidoirie par une citation de Simone de Beauvoir : "Personne n’est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant, qu’un homme inquiet pour sa virilité. "En face, le prévenu bondit, lui vole la parole. Elle poursuit : "Le sexisme est si ancré qu’à l’époque des faits, il n’était même pas encore possible de le qualifier. Cette affaire, elle est habituelle ici devant la 23e chambre, mais elle est importante car elle parle d’un fait de société. Marie Laguerre veut porter le message que ce comportement violent, irresponsable, est désastreux. Un homme qui jette un cendrier parce qu'une femme ne répond à ce qu’il appelle de la drague ? On ne peut plus tolérer cela." Elle ajoute que la partie civile n’attend pas une peine de prison sévère, mais une sanction pédagogique et un suivi sérieux du prévenu.





La procureure, qui requiert un an ferme, marche sur le même fil et place elle aussi l’outrage sexiste au centre des débats. "Il n’y a aucune raison de lancer un cendrier à Marie Laguerre. C’est un comportement complètement gratuit et indéniablement lié à sa qualité de femme : ce contexte est à prendre en compte." Mais c’était sans compter sur la défense, qui avait tout intérêt à sortir l’affaire du contexte médiatique dans lequel elle baigne. "On a beau citer Simone de Beauvoir, on est dans le théâtre de la vie", commence maître Karima Tadjine. "Vous avez des causes beaucoup plus graves à juger", dit-elle au tribunal.