Affaire Nordahl Lelandais : la demande de remise en liberté du suspect rejetée

Jeudi, Nordahl Lelandais, barbe grisonnante, cheveux ras sur les côtés et plus longs sur le dessus, s'était rendu à l'audience qui s'est tenue en chambre du conseil, c'est-à-dire à huis-clos, au "regret" de l'avocat du suspect, Me Alain Jakubowicz, qui souhaitait un débat public. "Je suis heureux de la sérénité de ces débats et je voudrais que ce dossier retrouve cette sérénité qu'il a perdue en raison de délires médiatiques qui nuisent à la manifestation de la vérité, à la présomption d'innocence et au secret de l'instruction", a déclaré Me Jakubowicz à l'issue de l'audience.





Quant à la présence de Nordahl Lelandais, "il le voulait parce qu'il n'a aucune raison de se cacher. Il a répondu aux questions qui lui étaient posées comme il l'a toujours fait", a ajouté l'avocat, pour qui le dossier "doit être remis à l'endroit. Car à bien des égards, il ne l’est pas ".





Présent aussi à l'audience, l'avocat des parents de Maëlys, Me Fabien Rajon, s'était"opposé" à sa remise en liberté, "comme le parquet général", en insistant sur des images de vidéosurveillance qui sont au cœur de l'accusation. Ces images, filmées dans la nuit du 26 au 27 août par une caméra de Pont-de-Beauvoisin, où la fillette a disparu lors d'une fête de mariage, montrent une Audi 13 identifiée par le parquet comme celle de Lelandais, avec à son bord "une silhouette frêle dans une robe de couleur blanche" comme celle que la fillette portait ce soir-là. Selon Me Rajon, les parents "ont reconnu des éléments de la robe et notamment la bretelle". La défense, de son côté, conteste la chronologie des faits reprochés au suspect et le caractère probant de ces images.