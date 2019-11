Affaire Patrick Balkany : la "cagnotte" des habitants de Levallois pour payer sa caution fait un flop

C'est un échec pour le Balkanython. Aux aguets de la décision de la justice concernant sa seconde demande de mise en liberté, Patrick Balkany ne pourra pas compter sur ses plus fidèles soutiens pour payer sa caution à l'aube de sa possible remise en liberté. L'appel aux dons lancé par les habitants de Levallois-Perret, dispensé à grands coups de vidéos sirupeuses sur les réseaux sociaux, devait permettre de lever les 500.000 euros demandés en caution par la justice pour sa libération lors de la première demande de remise en liberté mais il n'a pas fait florès, du moins pas autant que prévu - la "cagnotte" n'ayant en effet permis de récolter qu'environ 50 000 €. Une somme certes pas négligeable mais qui reste 10% de la caution demandée.

Les comptes et les biens du couple ayant été saisis par la justice, le baron des Hauts-de-Seine et son épouse avaient dû se rabattre sur la générosité de leurs administrés et amis pour tenter de réunir la somme. Une situation d'autant plus décevante pour son épouse Isabelle Balkany assurant qu'aucune banque n'a voulu héberger les comptes de l'association de soutien qu'elle a créé pour son mari "archi crevé" : "Il a perdu 20 kilos, il souffre du dos et il passe ses journées en prison devant la télé".