Huit mois de prison avec sursis et une lourde amende pour l'ex-employeur fictif de Penelope Fillon

AFFAIRE PENELOPE - Plus d'un an et demi après le début de l'affaire Fillon, une première condamnation est tombée. Il s'agit de Marc Ladreit de Lacharrière, ex-propriétaire de "La Revue des Deux Mondes". Il a été condamné à une peine de sursis et à 375.000 euros d'amende pour abus de bien sociaux à la suite d'une procédure de plaider-coupable.