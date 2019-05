Affaire Pierre-Ambroise Bosse : amende et prison avec sursis requises après la violente rixe

La défense de Bosse a demandé une expertise pour chiffrer avec précision le préjudice ou, à défaut d'expertise, plusieurs centaines de milliers d'euros de dommages et intérêts, entre pertes professionnelles, meetings non tenus, soins de santé, perte de sponsoring, préjudice corporel, préjudice moral. "Une demande indécente de 700.000 euros", a tonné Me Arnaud Dupin, avocat de l'autre prévenu, sans emploi, reprochant au champion de "ne pas assumer qu'il a déclenché la bagarre", et d'avoir "dérapé, même si on ne peut légitimer ce qui s'est passé par la suite". "Vous devez être irréprochable, dans la vie publique comme dans la vie privée", a-t-il lancé à l'athlète, réclamant 3000 euros de dommages et intérêts pour son client.