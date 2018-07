Affaire Ramadan : le témoignage d'une plaignante est fragilisé mais l'islamologue reste mis en examen

Tariq Ramadan a été mis en examen et incarcéré le 2 février pour "viol" et "viol sur personne vulnérable", après la plainte d'Henda Ayari mais aussi d'une autre femme, surnommée Christelle par les médias. Dans leur ordonnance, les juges indiquent que les éléments matériels fournis par cette Christelle "se sont révélés exacts" après les investigations et que ses déclarations réitérées sont "circonstanciées et précises". Celle-ci dit avoir été violée le 9 octobre 2009 dans un hôtel à Lyon.





Une troisième femme, Mounia Rabbouj, accuse également de viols Tariq Ramadan. Dans ce troisième volet, l'islamologue a été placé sous le statut de témoin assisté.