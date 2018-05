L’affaire Seznec relancée par un témoignage clé : retour sur une saga emblématique

Près d’un siècle de rebondissements pour une histoire devenue quasiment légendaire. Considérée comme l’une des affaires judiciaires les plus importantes de l’époque moderne, le feuilleton Guillaume Seznec se retrouve à nouveau dans la lumière, un peu plus de deux mois après la découverte d'ossements - qui étaient finalement d'origine animale - dans l'ancienne maison familiale des Seznec.





Et pour cause : selon le témoignage diffusé par France 2 de deux des petits-enfants de celui fut condamné en 1924 pour le meurtre de Pierre Quémeneur un an plus tôt alors qu'il a toujours clamé son innocence, c'est en réalité son épouse, Marie-Jeanne Seznec, qui aurait commis l'homicide. Un homicide involontaire d'après Jean-Yves et Gabriel Seznec, qui racontent, reprenant des confidences faites par leur père en 1978, que leur grand-mère se serait défendue contre une agression sexuelle.