Affaire Traoré : les juges demandent de nouvelles investigations sur la victime et les gendarmes

"Cela fait des années que nous demandons qu'une enquête effective soit réalisée par les juges d'instruction et nous constatons qu'après quatre années d'inertie et des manifestations dénonçant le déni de justice les juges ont, depuis le rassemblement devant le palais de justice du 2 juin 2020, ordonné 16 actes d'investigation et une expertise médicale confiée à des médecins étrangers, a réagi Me Yassine Bouzrou, avocat de la famille Traoré dans un communiqué. Bien qu'il s'agisse d'une avancée positive pour le dossier, nous ne pouvons que déplorer le comportement des magistrats instructeurs et confirmer notre demande de récusation de ces derniers, lesquels sont manifestement plus sensibles aux rassemblements populaires et à la pression médiatique qu'aux écritures juridiques des parties civiles".

Après déjà de nombreux rassemblements à l'appel de la famille depuis plusieurs semaines, rassemblements très médiatisés depuis la mort de Georges Floyd, une marche et un "festival Adama" en souvenir du jeune homme sont prévus samedi à Beaumont-sur-Oise.