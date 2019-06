Affaire Vincent Lambert : audience de consignation du docteur Sanchez et du CHU de Reims pour "non-assistance à personne en en péril"

La polémique dure depuis plus de dix ans mais n'est sans doute pas près de se terminer. Dans un état végétatif, Vincent Lambert est au cœur d'une bataille sans merci entre les partisans de l'arrêt des soins et ses parents qui veulent le maintenir en vie coûte que coûte. Le 20 mai, les équipes du CHU de Reims avaient entamé l'arrêt des traitements de cet homme tétraplégique, qui le maintenaient en vie. Une "folie" pour ses parents qui avaient saisi dans la foulée la Cour d'appel de Paris, qui leur donnait raison.





Estimant que les équipes du docteur Sanchez avaient agi de façon contraire à la loi, Monsieur et Madame Lambert avaient déposé une assignation en justice contre le CHU de Reims et son médecin pour "non-assistance à personne en péril". L'audience se tient ce mardi 4 juin à Reims. Le but de la manœuvre étant de fixer le montant de la somme à débourser afin de poursuivre la procédure, le délai de versement et la consignation ainsi que la date de l'audience correctionnelle. Mais pour l'avocat du neveu de Vincent Lambert, les parents veulent "dégoûter le docteur Sanchez et appuyer la demande de transfert en disant que l'hôpital est disqualifié".