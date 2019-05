Affaire Vincent Lambert : l'Etat se pourvoit en cassation contre la décision de reprendre les traitements

Les recours se multiplient dans cette affaire hautement sensible et complexe. Après que la cour d'appel de Paris, saisie par les avocats des parents de cet ancien infirmier, avait demandé in extremis le 20 mai dernier la reprise des traitements de Vincent Lambert, stoppés le matin même par les médecins, le ministère de la Santé annonce ce vendredi 30 mai que le gouvernement se pourvoit en cassation contre cette décision.





"Une déclaration de pourvoi a été déposée aujourd'hui en fin de matinée auprès de la Cour de cassation pour le compte des ministères parties", a indiqué le ministère à l'AFP. .