La Cour de cassation ouvre la voie à l'arrêt des traitements : est-ce "le point final" de l'affaire Vincent Lambert ?

Un scénario réaliste ? Aux yeux de Me Jérémy Kalfon, avocat pénaliste au barreau de Paris, cette voie juridique n’est tout simplement pas envisageable. Et ce pour deux raisons. Il nous rappelle notamment qu’en droit français, un meurtre implique nécessairement un "élément matériel". Ce qui veut donc dire une action résultant d’un "acte positif" et non d’une "abstention". "Pour qu’il y ait meurtre, il faut prouver la causalité entre un acte positif et la mort d’un être humain. Là nous n’avons pas d’acte positif puisqu’on s’abstient de faire quelque-chose : les soins."





Selon lui, si les parents voulaient vraiment prouver l'existence d'un crime, il leur faudrait aller sur le terrain de la non-assistance à personne en péril ou de parler d’un empoisonnement. "Si on l’euthanasie, c’est-à-dire si on injecte dans son corps un produit de nature à provoquer la mort, là, c’est un empoisonnement. Et donc il y a une qualification pénale criminelle." Sauf que dans le cas de Vincent Lambert, il n’y aura pas d’euthanasie mais arrêt des soins avec, parallèlement, une sédation profonde. Celle-ci peut résulter d’un "acte positif". Mais encore faut-il prouver qu’elle est "de nature à causer la mort". "Je ne suis pas médecin, mais je ne pense pas que ce soit le cas", reprend l’avocat.