Affaire Vincent Lambert : la Cour européenne des droits de l'Homme rejette la requête des parents

Vincent Lambert, ancien infirmer psychiatrique de 42 ans, en état végétatif à la suite d'un accident de la route en 2008, souffre de lésions cérébrales "irréversibles", selon les médecins. Sa famille se déchire entre partisans et opposants de l'arrêt des soins. D'un côté, les parents, le demi-frère et une soeur s'opposent à l'arrêt des soins et traitements ; de l'autre l'épouse Rachel - sa tutrice légale depuis 2016 -, son neveu François et cinq frères et soeurs du patient refusent l'acharnement thérapeutique.