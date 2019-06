Affaire Vincent Lambert : la décision de la Cour de cassation attendue ce vendredi peut s'avérer cruciale

Si la Cour de cassation suit le procureur général François Molins, qui a préconisé de casser la décision du 20 mai "sans renvoi" devant une autre juridiction, un nouvel arrêt de l'hydratation et de l'alimentation du patient par ses médecins du CHU de Reims sera rendu possible. Pour l'épouse et le neveu de Vincent Lambert, favorables à un arrêt des traitements, "plus aucun recours" ne subsistera après une telle cassation, qui permettra à l'équipe médicale de cesser de nouveau les traitements très rapidement. Tandis que du côté des parents Lambert, fervents catholiques qui jugent que leur fils n'est pas en fin de vie mais simplement handicapé, on prévient par voie d'avocat : le cas échéant, "vous verrez en temps et en heure les juridictions que nous serons en mesure de saisir".





Après des années de procédures, l'équipe du CHU de Reims qui s'occupe de Vincent Lambert avait débuté le 20 mai l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation le maintenant en vie dans un état végétatif irréversible. Quelques heures plus tard, la cour d'appel de Paris, saisie par les parents, avait ordonné contre toute attente la reprise de ces traitements, comme demandé par le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH), émanation de l'ONU, en attendant que celui-ci se prononce sur le fond du dossier. L'Etat, les ministères de la Santé et des Affaires étrangères et le CHU de Reims s'étaient pourvus en cassation.