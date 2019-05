Affaire Vincent Lambert : les traitements du tétraplégique ont repris

Après l'interruption des soins, le matin du 20 mai 2019, les avocats des parents de Vincent Lambert viennent d'apprendre la nouvelle. En effet, la cour d'appel de Paris ordonne la reprise de l'hydratation et de l'alimentation du tétraplégique. Il s'agit d'un incroyable rebondissement, car ses avocats viennent encore une fois de gagner du temps. Toutefois, c'est la consternation pour la partie de la famille, favorable à l'arrêt des soins. Le combat se poursuit entre les deux parties.



