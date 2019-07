Affaire Vincent Lambert : pourquoi une enquête "en recherche des causes de la mort" est-elle ouverte ?

De quoi justifier l’ouverture d’une enquête et donc, une autopsie et une analyse toxicologique, qui seront réalisées à Paris dans une volonté "d’indépendance" avec le CHU de Reims. Et qui auront pour objectif de vérifier si "l’arrêt des traitements a respecté la loi", comme l’indique le procureur. C’est également pour cette raison que le docteur Sanchez, qui a procédé à l'arrêt des soins, a été entendu samedi dernier. Une audition libre "hors de toute coercition et hors de toute enquête pénale pour tentative d’homicide" dont le rôle était de permettre au médecin d’indiquer "quels étaient les actes en cours et dans quel cadre ceux-ci étaient réalisés".





Ce contrôle montre-t-il une "défiance par rapport aux médecins", comme soutenu par l’avocat de Rachel Lambert, la femme du défunt ? Absolument pas, d'après Jérémy Kalfon. Au contraire. "Je pense que le procureur veut couvrir tout ce monde, qu’il veut tout sécuriser." Selon lui, cette enquête "minutieuse" est faite au contraire pour se "prévaloir" des accusations d’homicide. "Ces analyses doivent prouver que Vincent Lambert est mort de cause naturelle, qu’on a juste arrêté de le maintenir en vie, et qu’on a donc respecté la loi." De plus, procéder à ces analyses dès maintenant permettra de ne pas "faire procéder à l’exhumation du corps", comme le note le procureur lui-même.