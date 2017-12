Affaires Maëlys et Arthur Noyer : pourquoi ne passe-t-on pas Nordhal Lelandais au détecteur de mensonge ?

Même si les "indices graves et concordants" se sont accumulés pour Nordahl Lelandais dans l'affaire de la disparition de la petite Maëlys fin août, puis dans celle de l'assassinat du jeune caporal Arthur Noyer pour lequel il a été mis en examen la semaine dernière, le principal suspect continue de contester les faits qui lui sont reprochés. Pourquoi, alors, ne pas le soumettre au détecteur de mensonge ?





Distinguer la vérité du mensonge en un clin d'oeil, le rêve de tout enquêteur. Au cours du XIXe et du XXe siècle, scientifiques et policiers ont rivalisé d'imagination pour trouver la solution qui empêcherait les suspects d'induire en erreur la justice. Aujourd'hui encore, bien des enquêtes se trouvent ralenties à cause du doute qui pèse sur les déclarations de certains mis en cause.





Il n'est pas rare de lire, dans certains commentaires d'articles traitant de l'affaire Maëlys, mais aussi par exemple de l'affaire Grégory, des interrogations sur l'utilisation du détecteur de mensonge. Pourrait-il permettre de faire avancer ces enquêtes ? Tout porte à croire que non.