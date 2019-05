Agresseur de Julia Boyer condamné : le procès "symbolique" de la transphobie, mais à quel prix ?

De ce jeune homme arrivé en France en 2017, père marocain, mère algérienne, on n’en apprendra pas beaucoup plus. Il travaille au noir dans le bâtiment et sur des marchés, vend des cigarettes à la sauvette et semble présenter une addiction au Subutex. L’analyse psychiatrique, concise, si elle ne met en lumière aucun trouble psychiatrique, soulève toutefois des "comportements addictifs depuis l’adolescence". Quant au casier judiciaire, il est tantôt vierge, du point de vue de la défense, tantôt alourdi d’une condamnation pour vol en 2018 du point de vue de la procureure, qui a fait le lien entre les divers alias du prévenu.





Ses explications, dès le début de l’audience, sont incohérentes. Et elles le demeureront jusqu’à son dénouement. S. assure qu’il n’était "pas conscient" au moment des faits, qu’il avait "pris des médicaments". "Vous étiez assez en santé pour participer à une manifestation !" lui fait remarquer le président. Des explications qui tiennent d’autant moins que le jeune homme semble se souvenir de ce qu’il a fait - porter des coups - et non de ce qu’il a dit - d’éventuelles insultes. Julia soutient qu’elle l’a entendu dire "sale PD". La vidéo, dépourvue de son, ne peut lui donner raison.