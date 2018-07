Agression d'un couple juif à son domicile à Créteil : le verdict attendu ce vendredi

La cour d'assises du Val-de-Marne doit rendre son verdict ce vendredi à l'encontre des trois accusés jugés pour la violente agression dont a fait l'objet un couple juif domicilié à Créteil. Jeudi, l'avocate générale avait requis de 10 à 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre ces trois hommes âgés aujourd'hui de 22, 23 et 26 ans - dont l'un est en fuite - qualifiant le crime de "foncièrement antisémite". Elle avait également demandé douze et huit ans de prison pour deux complices, jugés également devant les assises du Val-de-Marne depuis le 26 juin.





Le 1er décembre 2014 au matin, Jonathan et sa compagne Laurine, qui habitaient chez les parents du jeune homme à Créteil, avaient été ligotés et bâillonnés par trois hommes cagoulés, gantés et armés qui avaient fait irruption dans l'appartement. Les agresseurs s'étaient mis à fouiller leur domicile à la recherche d'argent liquide. "Les juifs, ça ne met pas l'argent à la banque", leur avait-on dit arme au poing, menaçant de les "buter". La jeune femme avait été violée par l'un des agresseurs au cours de ce violent cambriolage, faits qu'aucun accusé ne reconnaît.