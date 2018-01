Agression de policiers à Champigny : une enquête ouverte sur l'organisation de la soirée

Comment cette soirée a-t-elle pu avoir lieu ? 48 heures après l'agression de deux policiers en marge d'une soirée non autorisée la nuit de la Saint-Sylvestre à Champigny-sur-Marne, une enquête a été ouverte mardi 2 janvier au soir pour "mise en danger de la vie d'autrui" et "ouverture au public d'un établissement sans autorisation", a-t-on appris auprès du parquet de Créteil, confirmant une information de franceinfo. Le but ? Déterminer les conditions d'organisation de cet évènement.





Le propriétaire du hangar où s'est déroulée la soirée a été entendu dans le même temps par les enquêteurs du commissariat de Champigny-sur-Marne, chargé de l'enquête. "Il a assuré qu'il louait la salle à une église évangélique", a-t-on précisé de même source. Les organisateurs de la soirée n'ont pas encore été formellement identifiés.