Agression de surveillants de prison par un djihadiste : la colère monte, une grève nationale envisagée

"Voulez-vous reprendre le service ? Levez le bras !", lance tout d'abord l'un des gardiens. Et là, rien, personne ne lève la main malgré les demandes insistantes du directeur qui affirme "avoir besoin d’eux". "Qui veut reprendre le travail dans ces conditions d’insécurité ou péril de sa vie à cause de cet homme (ndlr : le directeur de la prison) qui gère de manière indigne cet établissement", dénonce un gardien. "Si on doit montrer l’exemple, on montrera l’exemple", poursuit-il.