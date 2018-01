Agression par un djihadiste : la colère monte, les surveillants mettent la pression sur Belloubet

Au-delà de Vendin-le-Vieil, des débrayages ont eu lieu vendredi dans les prisons de Monmedy, Nice, Châlon-sur-Saone, Draguignan, Toulon, Aix-en-Provence, Avignon et Lille-Sequedin. Le secrétaire général de l’UFAP-justice a affirmé à LCI que les employés des prisons de Tarascon et de Salon de Provence ont comme leur collègue de Vendin-le-Veil refusés de reprendre le travail. "Plus d'un tiers" des 188 établissements pénitentiaires français ont été touchés par des débrayages de 15 à 20 minutes en général, a indiqué à l'AFP en fin de journée la Direction de l'administration pénitentiaire, qui reconnaît "un mouvement important".





Si la ministre a diligenté une enquête pour faire la lumière sur des "dysfonctionnements", elle a dédouané les agents agressés "qui ont fait ce qu'ils avaient à faire". Dans un tract commun, le syndicat majoritaire de la profession, l'Ufap-Unsa Justice, et la CGT Pénitentiaire ont dénoncé le "laxisme" des gouvernements successifs face au traitement des détenus radicalisés les plus violents, et appelé "l'ensemble des personnels pénitentiaires (...) à participer aux actions de blocage total des structures".

Les syndicats critiquent en particulier le récent allègement des conditions de détention de l'agresseur, Christian Ganczarski, un islamiste allemand considéré comme l'un des instigateurs de l'attentat contre la synagogue de Djerba (Tunisie), qui avait fait 21 morts en avril 2002. Cet ancien cadre d'Al-Qaïda, condamné à 18 ans de réclusion criminelle, effectuait la fin de sa peine dans cette prison ultra-sécurisée qui doit accueillir prochainement Salah Abdeslam, dernier survivant des commandos des attentats du 13 novembre 2015, lors de son procès en Belgique en février. Mme Belloubet a estimé qu'"il n'y a pas de raison de revenir sur cette décision", en dépit de cette agression.