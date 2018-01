Agression sexuelle présumée : Pierre Joxe poursuit en diffamation Alexandra Besson

Pierre Joxe - ancien ministre socialiste au cours des années 1980 et 1990, notamment à l'Intérieur et à la Défense - a déposé une plainte pour diffamation à l’encontre de l'écrivaine Alexandra Besson, alias Ariane Fornia, selon des informations du Monde. En cause, un billet de blog de la fille de l'ex-ministre sarkozyste Eric Besson, posté le 18 octobre dernier et intitulé "#MoiAussi : pour que la honte change de camp", dans lequel elle avait accusé Pierre Joxe (83 ans) d'agression sexuelle lors d'une représentation, en mars 2010, à l'Opéra Bastille à Paris.





"Son épouse est là. La représentation commence. Et au bout de 10 minutes, le vieux monsieur a sa main sur ma cuisse, racontait la jeune femme, dans ce billet de blog. Je me dis qu'il est doit être très âgé, perturbé. Je le repousse gentiment. Il recommence. Rebelote. Une troisième fois. Il commence à remonter ma jupe. Il glisse sa main à l'intérieur de ma cuisse, remonte vers mon entrejambe. J'enlève sa main plus fermement et je pousse un cri d'indignation étouffé, bouche fermée. Tout le monde me regarde. Il arrête. Dix minutes plus tard, il recommence. Je lui plante mes ongles dans la main. C'est un combat silencieux, grotesque, en plein opéra Bastille."